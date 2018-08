Saison 2018/2019: Fragen und Antworten zum Start der 2. Bundesliga

Wann wird gespielt?

Keine Veränderungen zur vergangenen Saison: Zwei Spiele finden weiterhin am Freitag um 18.30 Uhr, jeweils drei Partien am Samstag um 13.00 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr sowie eine Begegnung am Montag um 20.30 Uhr statt. Wenn allerdings in der Bundesliga ein Montagsspiel stattfindet, gibt es in der 2. Bundesliga stattdessen eine weitere Partie am Samstag.