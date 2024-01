„Rufmord“ Grammozis sauer nach Gerüchten um Entlassung

Im Anschluss an die siebte Ligapleite in Folge beim FC St. Pauli (0:2) am vergangenen Wochenende kursierten Meldungen hinsichtlich einer angeblichen Spielerrevolte gegen Grammozis und einer Entlassung des Trainers im Internet. Um die Wogen rund um den Traditionsverein zu glätten, sah sich Geschäftsführer Thomas Hengen schon am Montag dazu gezwungen, diese mit einem ausführlichen Statement zu dementieren.