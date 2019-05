Dario Lezcano avancierte mit einem Doppelpack in der 1. und 47. Minute (Foulelfmeter) zum Matchwinner für den FCI, Daniel Kofi Kyereh verkürzte für die Gastgeber spät (90.+6). Dennoch hat Ingolstadt im Rückspiel am kommenden Dienstag vor heimischer Kulisse fast alle Trümpfe in der Hand.