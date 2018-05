Relegation 2018: Erzgebirge Aue gelingt der Klassenerhalt gegen Karlsruher SC

Aue Erzgebirge Aue darf doch noch den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga bejubeln. Dank Dreierpack-Held Sören Bertram gewannen die Sachsen das Relegations-Rückspiel gegen den Drittligisten Karlsruher SC mit 3:1 (1:1).

"Wir haben uns von vornherein gesagt, dass wir heute mindestens zwei Tore machen müssen. Ich freue mich natürlich, dass ich mit meinen Treffern einen Beitrag leisten konnten", sagte Matchwinner Bertram im ZDF. Drews lobte: "Wir waren heute viel, viel mutiger als in Karlsruhe. Da steckte das Darmstadt-Spiel noch etwas in den Köpfen. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Das tut gut, aber die Kräfte sind jetzt auch wirklich am Ende."