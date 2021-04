Nur 0:0 gegen Aue : Bundesliga-Aufstieg rückt für KSC in weite Ferne

Der Karlsruher Jerome Gondorf kickt den Ball in die Höhe. Foto: dpa/Uli Deck

Karlsruhe Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss seine ohnehin schon geringen Aufstiegshoffnungen wohl endgültig begraben. Im Nachholspiel des 29. Spieltags der 2. Liga kamen die Badener gegen Erzgebirge Aue daheim nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Sieglosserie des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Die Badener kamen in der Nachholpartie des 29. Spieltags gegen den FC Erzgebirge Aue am Montag nur zu einem 0:0. Nach dem fünften Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen hat der KSC bei noch fünf ausstehenden Partien sieben Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.

Die Sachsen hatten den Klassenerhalt bereits vor dem Anstoß sicher. Mit nun 41 Punkten rangieren sie weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

In einer ereignisarmen Partie hatte Pascal Testroet per Kopf die erste Chance für die Gäste (5.). Auf der Gegenseite scheiterte Kyoung-Rok Choi mit einem Schlenzer an Keeper Philipp Klewin (13.). Im zweiten Durchgang waren die Hausherren aktiver. Nach einem Fehlpass von John-Patrick Strauß war Klewin auch gegen den eingewechselten Benjamin Goller zur Stelle (48.), die größte Chance für Aue vergab Philipp Riese kurz vor Schluss per Freistoß.

Die Mannschaft des KSC war nach mehreren Coronafällen am 6. April für 14 Tage in Quarantäne gegangen. In der Folge wurden die Partien gegen Fortuna Düsseldorf, Aue und den Hamburger SV verschoben. Das Auswärtsspiel beim HSV wird am Donnerstag nachgeholt.

(kron/SID/dpa)