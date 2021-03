2. Bundesliga : Auch Kiel gegen Hannover wegen Quarantäne abgesagt

Das für kommenden Freitag geplante Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 ist verlegt worden. Da sich beide Teams aufgrund von Corona-Fällen derzeit in Quarantäne befinden, hat die DFL die Partie abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die Corona-Quarantäne für die beiden Zweitligisten Holstein Kiel und Hannover 96 hat die nächste Spielabsage zur Folge. Das für Freitag vorgesehene Duell der beiden Teams muss abgesagt werden, das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwochabend mit.

Der Pokal-Halbfinalist aus Kiel und die Niedersachsen befinden sich wegen Coronafällen in häuslicher Quarantäne. Schon Kiels Spiel am vergangenen Freitag beim 1. FC Heidenheim und Hannovers Duell mit den Würzburger Kickers am vergangenen Sonntag waren daher abgesagt worden.