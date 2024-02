Nach Vorfällen in Hamburg Hannover-Geschäftsführer Kind erstattet Anzeige

Am Freitag Volkspark war es erneut zu langwierigen Fanprotesten gekommen. Erst verzögerte sich der Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit wegen angeketteter Fahrradschlösser an einem Tor und Gegenständen auf dem Platz, dann zeigten die Gästeanhänger im Laufe der zweiten Halbzeit im 96-Fanblock drei Banner gezeigt worden, auf denen die stilisierten Konterfeis führender Personen der möglichen strategischen DFL-Partner CVC und Blackstone sowie von 96-Geschäftsführer Kind im Fadenkreuz gezeigt worden waren. Schiedsrichter Sören Storks bat beide Mannschaften nach dem zweiten Vorfall in der 59. Minute in die Kabinen. Nach 25-minütiger Pause ging es beim Stand von 3:2 für Hannover weiter.