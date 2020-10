Wieder zwei Jahre später wurde Steinhaus als "Deutschlands Schiedsrichterin des Jahres" ausgezeichnet. Dieselbe Auszeichnung erhielt sie auch 2008, 2009, 2010, 2011, 2017 und 2018. In der Saison 2007/08 leitete sie erstmals ein Zweitliga-Spiel der Männer. Seitdem ist sie immer wieder als erste Schiedsrichterin im männlichen Profifußball in den Medien präsent. Ebenfalls in dieser Saison wurde sie als vierte Offizielle in der Bundesliga eingesetzt.