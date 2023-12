Nach HSV-Ausrutscher Tabellenführer St. Pauli patzt in Osnabrück

Der Australier Irvine brachte die Gäste früh in Führung, als er nach einer Ecke per Kopf traf. Zuvor war ein erster gefährlicher Abschluss des 30-Jährigen noch knapp am Tor vorbeigeflogen (5.). Der Treffer gab St. Pauli zusätzliche Sicherheit, weitere Tore ließen die Gäste aber nicht folgen.