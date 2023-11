Nach Hansa - St. Pauli Zwei Kinder wurden bei Fanrandalen verletzt

Nach dem Spiel des FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga sind zwei Kinder durch Ausschreitungen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Die bislang unbekannten Täter hätten aus einer circa 100-köpfigen Personengruppe heraus neben Einsatzfahrzeugen auch einen privaten Pkw mit Steinen beworfen und beschädigt. „In dem Pkw wurden zwei Kinder im Alter von zwölf und zwei Jahren durch Glassplitter leicht verletzt“, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs auf.