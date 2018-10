MSV Duisburg verliert gegen FC St. Pauli mit 0:1

Duisburg Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist durch einen Sieg beim Tabellenvorletzten MSV Duisburg auf den Relegationsplatz gesprungen. Die Hamburger gewannen im Montagsspiel mit 1:0 (0:0).

Vor 20.130 Zuschauern in der Duisburger Arena kamen beide Teams mit viel Schwung ins Spiel. Die erste große Möglichkeit der Partie vergab St. Paulis Marvin Knoll, der in der neunten Minute an Duisburgs Torhüter Daniel Mesenhöler scheiterte. Weitere Großchancen blieben in der ersten Halbzeit jedoch Mangelware. Duisburg stand sicher, konnte offensiv jedoch keine Akzente setzen.