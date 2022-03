Bevor Büskens 1981 in die Jugend von Fortuna Düsseldorf wechselte, spielte er bei Alemannia Düsseldorf. 1986 und 1987 stand Büskens beim VfL Benrath unter Vertrag, um dann wieder zur Fortuna zurückzukehren. Am 18. Februar 1989 gab er in er 2. Bundesliga gegen Schalke 04 sein Debüt als Profi.