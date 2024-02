Medienberichte Baumgart ist der Top-Favorit für den Posten als HSV-Trainer

Nun kehrt der gebürtige Rostocker wohl zurück in den Norden, Boldt und Co. trauten dem Interimscoach Merlin Polzin (33) die große Aufgabe HSV offenbar dann doch nicht zu. Für Baumgart spricht, dass er mit all seiner Leidenschaft, seinem Elan, seinem Willen und seiner ehrlichen Arbeit wieder eine Aufbruchstimmung erzeugen kann. Er soll den Klub im sechsten Anlauf seit dem Abstieg 2018 wieder in die Bundesliga führen.