Bauliche Mängel an der Dachkonstruktion VfL Osnabrück sucht Lösungen nach Stadionsperre

„Unsere Aufgabe ist es, das Team bestmöglich auf das nächste Spiel am Samstag vorzubereiten. Das werden wir so lange tun, bis uns eine andere Entscheidung mitgeteilt werden sollte“, sagte Schalkes Chef-Trainer Karel Geraerts am Mittwoch zu der noch ungeklärten Situation. Sein Team muss unbedingt noch punkten, um alle Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Die Osnabrücker haben drei Spieltage vor dem Saisonende mit sieben Punkten Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz dagegen kaum noch Chancen, in der Liga zu bleiben.