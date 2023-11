Laut Polizeiangaben Interner Streit unter 96-Fans soll der Grund für die Krawalle auf Pauli gewesen sein

Beide Trainer verurteilten die Ausschreitungen. „Es sind Szenen, die nicht in ein Fußballstadion gehören“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl. „Natürlich ist es schwierig, dann wieder einen Spielfluss zu finden.“ St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler befand ebenfalls, dass der Spielfluss unterbrochen war. „Es ist ja auch irgendwie menschlich, wenn dann neben Niko Vasilj auf einmal ein Fan auftaucht“, sagte Hürzeler über seinen Torwart, der sich in so einer Situation umdrehe und schaue, was dort passiert.