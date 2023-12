Laut „Bild“-Zeitung Alois Schwartz soll nicht mehr Trainer von Hansa Rostock sein

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock trennt sich einem Bericht der „Bild“ zufolge von Trainer Alois Schwartz. Der 56-Jährige soll demnach bereits nicht mehr das Training am Mittwoch leiten. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) treffen die Hanseaten auf den SC Paderborn. Dort soll Nachwuchs-Sportchef Uwe Speidel an der Seitenlinie stehen.