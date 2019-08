Vor dem Sportgericht : KSC streitet mit dem DFB wegen Pyrotechnik bei Stadion-Abschiedsparty

Karlsruhe Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss sich vor dem DFB-Sportgericht verantworten. Verhandelt wird wegen des Einsatzes von Pyrotechnik nach einem Spiel.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt an diesem Donnerstag (ab 12.30 Uhr) einen möglichen Präzedenzfall in Sachen Pyrotechnik. Streitpunkt zwischen dem Verband und dem Zweitliga-Tabellenführer Karlsruher SC sind rund 140 Seenotfackeln, die im Anschluss an die Drittliga-Partie gegen die Würzburger Kickers am 3. November 2018 gezündet wurden. Anlass war der Abschied vom alten Wildparkstadion, das derzeit abgerissen und neu aufgebaut wird.