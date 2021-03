Sky-Kommentator wehrt sich : Rassismus-Vorwurf gegen Dahlmann nach Sushi-Spruch

Düsseldorf Sky-Kommentator Jörg Dahlmann sorgt beim Zweitligaspiel zwischen Hannover und Aue mit einem Spruch für Aufregung bei den Fans. Gegen Rassismus-Vorwürfe wehrt sich der Kommentator jedoch vehement. Auch der Zweitligist äußert sich.

Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann hat erneut mit einem Spruch während eines Zweitliga-Spiels für Aufregung gesorgt. Am Wochenende kommentierte Dahlmann auf seiner Sky-Abschiedstour die Partie zwischen Hannover 96 und Erzgebirge Aue (1:1). Nach einer vergebenen Chance von 96-Rechtsverteidiger Sei Muroya sagte der 62-Jährige: „Es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis geschossen.“

Fans und Zuschauer waren empört, im Netz erntete der Kommentator einen Shitstorm. Weil Dahlmann Muroyas Heimatland Japan als „Land der Sushis“ bezeichnete, warfen sie ihm Rassismus vor. Muroya ist japanischer Nationalspieler. Vor seinem Wechsel nach Hannover lief der Japaner in seiner Heimat für den FC Tokio in der J-League auf. „’Im Land der Sushis’??? Der Rassismus von Jörg Dahlmann ist unerträglich. Ihr müsst handeln Sky. Das ist unwürdig“, schrieb ein User. Ein andere fragte: „Dahlmann, wie rassistisch kann man eigentlich sein?“

Allerdings gab es auch viele User, die ihn in Schutz nahmen. „Man sollte Herrn Dahlmann nicht jedes Wort im Mund umdrehen, irgendwann ist auch mal gut.“, fand ein User. Und auch Dahlmann selbst wehrte sich gegen die Vorwürfe. So schrieb er unter einen Kommentar: „Normalerweise wollte ich auf Unsinn nicht mehr antworten. Wenn ich Japan als Land der Sushis bezeichne, ist das tatsächlich Rassismus? Das ist doch nicht dein Ernst, oder?“

Bei Hannover 96 fand man klare Worte für Dahlmanns Spruch. „Der Spruch war weder lustig noch gelungen“, sagte ein Sprecher des Zweitligisten der „Bild“. Der Klub nahm den Kommentator jedoch auch vor dem Vorwurf des Rassismus in Schutz: „Daraus aber Jörg Dahlmann eine rassistische Gesinnung oder Ähnliches zu unterstellen, ist abwegig.“

Erst im Dezember 2020 war Dahlmann am Mikrofon ungewollt negativ aufgefallen. Bei der DFB-Pokalpartie zwischen Bundesligist Union Berlin und dem Zweitligisten SC Paderborn hatte er zum Debüt von Union-Keeper Loris Karius , Freund von Sophia Thomalla , gesagt: „Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen.“

Auch damals setzte in den sozialen Medien ein Shitstorm ein - zahlreiche User werteten seine Einlassungen als Sexismus. Dahlman bat um Entschuldigung: „Einige werfen mir Sexismus vor. Nein, das war nullkommanull sexistisch gemeint. Aber sollte es so angekommen sein, entschuldige ich mich bei den Zuhörern und auch bei Sophia Thomalla (falls sie sich angegriffen fühlt)“, schrieb er auf Instagram. Sexismus liege ihm ebenso fern wie Rassismus oder Ähnliches. „Es war ein flapsiger Spruch, der eben offensichtlich für viele daneben ging. Es steckte in keiner Weise eine böse Absicht dahinter.“