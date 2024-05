„Immer Angst vor diesem Tag“ Zweitliga-Rekordtorjäger Terodde hört zum Saisonende auf

Seinen Beruf als Profifußballer gibt Simon Terodde am Ende der Saison auf, seinen Rekord als Zweitliga-Rekordtorjäger wird ihm so schnell niemand nehmen: Der 36-Jährige hat am Donnerstag sein Karriereende nach dieser Saison angekündigt. „Nach 16 Jahren im Profifußball ist jetzt Schluss!“, teilte Terodde via Instagram mit. Seine Mannschaftskollegen beim FC Schalke 04 hatte er zuvor über die Entscheidung informiert. Am Samstag soll der Kapitän der Königsblauen beim Heimspiel gegen Hansa Rostock angemessen verabschiedet werden.