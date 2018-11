HSV - Köln: Lasogga schießt HSV an die Tabellenspitze

Lasogga schießt den HSV an die Tabellenspitze

Hamburg Der Hamburger SV ist neuer Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Die Norddeutschen setzten sich am Abend im Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln durch, der auf den dritten Rang abrutschte.

Pierre-Michel Lasogga hat den Hamburger SV im Gipfeltreffen der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln an die Tabellenspitze geschossen. Mit seinem sechsten Saisontreffer in der 86. Minute entschied der 26-Jährige am Montagabend das Duell der Bundesliga-Absteiger hochverdient mit 1:0 (0:0). Er bescherte damit seinem neuen Trainer Hannes Wolf eine perfekte Heimpremiere und machte Club-Legende Uwe Seeler das ideale Geschenk zu dessen 82. Geburtstag. Zudem gewann er auch das Duell gegen Kölns Zweitliga-Toptorjäger Simon Terodde.