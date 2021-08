2. Liga kompakt : HSV gegen Darmstadt sieglos – Sandhausen mit Befreiungsschlag

Hamburg Der Hamburger SV hat eine Woche nach der Derby-Niederlage gegen den FC St. Pauli die Wiedergutmachung verpasst. Auch Nürnberg konnte wieder nicht gewinnen. Dem SV Sandhausen gelang hingegen endlich der erste Sieg.

Hamburger SV – Darmstadt 98 2:2 (2:2)

Viel Spektakel, aber wieder kein Sieg: Der Hamburger SV hat beim wilden 2:2 (2:2) gegen Darmstadt 98 den nächsten Rückschlag eingesteckt. Kapitän Sebastian Schonlau (30.) und Moritz Heyer (45.) hatten die Hanseaten in einer vor allem in der ersten Hälfte hochklassigen Partie in Führung gebracht, doch auf der anderen Seite war Phillip Tietz nicht zu stoppen. Dem 24-Jährigen gelang direkt vor der Pause der Ausgleich, nachdem er Darmstadt früh (14.) per Foulelfmeter in Führung geschossen hatte.