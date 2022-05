Brisantes Duell gegen HSV : Zwölf verletzte Polizisten bei Krawallen in Rostock

Zwölf verletzte Polizisten bei Krawallen in Rostock

Vor dem Hauptbahnhof in Rostock stehen Polizeifahrzeuge bereit. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Am Rande des Zweitliga-Duells zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV ist es zu teils schweren Krawallen gekommen. Vor allem in der Halbzeitpause eskalierte die Situation zwischen beiden Fanlagern.

Zwölf verletzte Polizisten, mehrere Ermittlungsverfahren und eine Festnahme: Am Rande des brisanten Zweitliga-Duells zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV (2:3) am vergangenen Sonntag ist es zu teils schweren Krawallen gekommen. Vor allem in der Halbzeitpause eskalierte die Situation zwischen beiden Fanlagern zwischenzeitlich.