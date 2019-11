Dämpfer im Aufstiegsrennen : HSV patzt in Osnabrück

HSV patzt in Osnabrück

Osnabrück Der Hamburger SV hat in der 2. Bundesliga die zweite Saisonniederlage kassiert. Der Tabellenführer verlor beim Aufsteiger VfL Osnabrück mit 1:2 und musste im Aufstiegsrennen damit einen Dämpfer hinnehmen.

Spitzenreiter Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga gepatzt und muss um die Tabellenführung bangen. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor am Freitagabend zum Auftakt des 15. Spieltages völlig überraschend 1:2 (0:2) beim VfL Osnabrück und kassierte die zweite Liga-Niederlage in der laufenden Saison.