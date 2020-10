Zwei Corona-Fälle : Aue-Spiel beim HSV fällt aus

Das Stadion bleibt am Sonntag leer. Das Spiel des Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue wurde kurzfristig am Samstag Abend abgesagt. Foto: dpa/Stuart Franklin

Aue Erst am Donnerstag waren Kader und Funktionsteam von Aue negativ auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Tage später gab es trotzdem zwei positive Fälle, so dass das Spiel beim Hamburger SV verschoben werden muss.

Das Coronavirus bringt zum ersten Mal in dieser Saison den Spielplan im deutschen Profi-Fußball durcheinander. Am späten Samstagabend teilte der FC Erzgebirge Aue mit, dass eine Testung am Morgen zwei neue positive Corona-Fälle ergeben hätte. „Auf Anweisung des Gesundheitsamtes reist die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue sofort zurück ins Erzgebirge und begibt sich vorsorglich in Quarantäne“, teilte der Verein mit. Am Sonntag (13.30 Uhr) sollte Aue eigentlich beim Hamburger SV in der 2. Liga antreten.