Greuther Fürth gewinnt gegen Arminia Bielefeld

3:2 nach 0:2 in Bielefeld

Bielefeld Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Bundesliga zumindest vorübergehend wieder in die Aufstiegszone geklettert. Gegen Arminia Bielefeld drehten die Franken einen 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2.

Durch das 3:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld nach einem 0:2-Pausenrückstand blieben die Kleeblätter zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und schoben sich an Union Berlin sowie dem Hamburger SV auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter 1. FC Köln vorbei. Bielefeld hingegen verpasste durch seine dritte Niederlage nacheinander den Sprung in die obere Tabellenhälfte.