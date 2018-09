Gesamtes Präsidium von Dynamo Dresden zurückgetreten

Dresden Die Querelen um Michael Born und Ralf Minge haben ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Am Sonntag hat das komplette Präsidium von Dynamo Dresden seinen Rücktritt erklärt. Der Machtkampf kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

„In den letzten Wochen sind in unserem Verein wieder Grabenkämpfe ausgebrochen, die den Frieden in unserer Sportgemeinschaft ernsthaft bedrohen“, heißt es in der Erklärung, die unter anderem dem MDR und der „Bild“-Zeitung vorlagen. „Trotz spektakulärer sportlicher und wirtschaftlicher Erfolge gerade in den vergangenen Jahren müssen wir nun feststellen, dass wieder Kräfte zu Tage getreten sind, die unseren Verein zurück in die alten Zeiten gestoßen haben.“ Die Zustände seien „von Lügen, Diffamierungen und persönlichen Anfeindungen“ getragen, deswegen wolle man sie „nicht weiter mittragen“.