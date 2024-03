„Großes Unverständnis“ VfL Osnabrück wehrt sich gegen Geldstrafe wegen Fanprotesten

Die Proteste, die sich gegen den mittlerweile abgewendeten Einstieg eines Investors in der Deutschen Fußball Liga (DFL) richteten, seien in den Partien gegen den 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock und die SV Elversberg „ausschließlich friedlich“ erfolgt, bekräftigte der VfL. Der Klub sei in enger Abstimmung mit weiteren Vereinen, bei denen das Vorgehen „ebenfalls großes Unverständnis“ hervorgerufen habe.