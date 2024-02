Doppelpack gegen Magdeburg Reese schießt Hertha zum ersten Heimsieg des Jahres

Hertha BSC darf nach dem ersten Heimsieg des Jahres weiter von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Berliner gewannen in Überzahl gegen den 1. FC Magdeburg 3:2 (2:1) und behalten die Aufstiegsplätze der 2. Liga im Blick. Kapitän Fabian Reese erzielte nach seiner Corona-Infektion seine ersten beiden Tore. Zuerst traf er per Foulelfmeter (33.), dann nach einem abgeblockten Schuss seines Sturmpartners Haris Tabakovic (59.).