Keine Tore am Millerntor : St. Pauli mit Nullnummer gegen Bochum

Hamburg Der FC St. Pauli hat einen erfolgreichen Saisonabschluss vor eigenem Publikum verpasst. Die Kiezkicker mussten sich am 33. Spieltag mit einem torlosen Unentschieden gegen den VfL Bochum begnügen.

Der FC St. Pauli hat am Sonntag einen erfolgreichen Saisonabschluss vor eigenem Publikum verpasst. Im letzten Heimspiel der Spielzeit gegen den VfL Bochum mussten sich die stark ersatzgeschwächten Kiezkicker mit einem torlosen Unentschieden gegen den VfL Bochum begnügen und rutschten in der Tabelle auf Rang sieben ab. Vor 29 546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion hatte St. Pauli zwar ein Plus an Torchancen, konnte aber den fünften Sieg in Serie gegen seinen Lieblingsgegner aus dem Ruhrrevier nicht einfahren.