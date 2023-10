Er kommt aus Belgien Schalke 04 hat einen neuen Trainer präsentiert

Geraerts hatte in der vergangenen Saison Royale Union Saint Gilloise aus Belgien trainiert und mit dem Team den dritten Platz der Jupiler Pro League belegt. In der Europa League war es ihm gelungen, Union Berlin auszuschalten, ehe im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen Schluss war. Die Erfolge brachten ihm den Titel „Trainer des Jahres“ in Belgien ein. Mit dem Klub konnte er sich nach der Spielzeit allerdings nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen, woraufhin sich die Wege sofort trennten. Zuvor arbeitete er bereits als Co-Trainer bei Saint Gilloise und als Sportkoordinator beim KV Oostende