1:2-Niederlage: FC Ingolstadt nach Derby-Niederlage gegen Regensburg am Tiefpunkt

FC Ingolstadt nach Derby-Niederlage gegen Regensburg am Tiefpunkt

Ingolstadt Ingolstadts neuer Trainer Jens Keller musste im Bayern-Derby gegen Jahn Regensburg die erste Niederlage mit den Schanzern hinnehmen. Sein Team verlor 1:2 und steht am Tabellenende.

Der FC Ingolstadt überwintert in der 2. Bundesliga nach einer bitteren Derby-Niederlage gegen Jahn Regensburg auf dem letzten Tabellenplatz. Die Oberbayern mussten am Samstag beim 1:2 (1:1) gegen den Nachbarn aus der Oberpfalz im dritten Spiel unter Trainer Jens Keller die erste Niederlage hinnehmen. Mann des Tages vor 10.038 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark war der zweifache Jahn-Torschütze Hamadi Al Ghaddioui (28./75. Minute). Sonny Kittel glich in der 39. Minute für den seit 14 Partien sieglosen FC Ingolstadt zum 1:1 aus.