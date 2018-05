Eintracht Braunschweig steigt nach 2:6 bei Holstein Kiel in die 3. Liga ab

Braunschweig steigt nach 2:6 in Kiel in die 3. Liga ab

Kiel Vier Jahre nach dem Bundesliga-Abstieg und zehn Jahre nach dem Amtsantritt von Trainer Torsten Lieberknecht muss Eintracht Braunschweig den bitteren Gang in die 3. Liga antreten. Die Löwen verloren mit 2:6 (2:4) beim Relegations-Teilnehmer Holstein Kiel.

Torsten Lieberknecht weinte bittere Tränen. Der Trainer von Eintracht Braunschweig, die Klub-Legende der Löwen, konnte es nicht fassen. Einen Tag nach seinem zehnten Dienstjubiläum musste der 44-Jährige den schwärzesten Moment seiner lange erfolgreichen Ära in Braunschweig erleben: Die Eintracht ist in die 3. Liga abgestürzt - und Lieberknecht droht das Aus.

Die Löwen verloren in einem wilden Abstiegsfinale mit 2:6 (2:4) beim Relegations-Teilnehmer Holstein Kiel und hofften vergeblich auf Patzer der Konkurrenz. Die SpVgg Greuther Fürth (1:1 beim 1. FC Heidenheim) tat der Eintracht nicht den Gefallen, 39 Punkte reichten in der Abschlussrechnung nur für Rang 17.

"Ich denke, dass wir in den schwärzesten Stunden dieser zehn Jahre trotzdem Haltung bewahren sollten", sagte der aufgelöste Lieberknecht bei Sky: "Die Gefühlswelt ist komplett leer." In den kommenden Tagen müsse man über die Geschehnisse reden. "Es fühlt sich wie ein Filmriss an", sagte Sportdirektor Marc Arnold. Vor einem Jahr kämpfte die Eintracht noch in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg, nun folgte der Tiefpunkt.