Polizei ermittelt Braunschweiger Spieler vor Derby gegen 96 bedroht

Zudem seien an beiden Tatorten am Boden verteilte Flüssigkeiten gefunden worden. Die Polizei bestätigte die Vorfälle und geht davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang mit dem Derby am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) stehen. „Die entsprechenden Spieler haben Anzeige bei der Polizei erstattet“, teilte die Eintracht mit. „Was hier heute Nacht passiert ist, damit wurden alle Grenzen deutlich überschritten“, kritisierte Geschäftsführer Wolfram Benz: „Spieler und ihre Familien zu bedrohen, ist völlig inakzeptabel, solche Aktionen sind einfach nur beschämend.“