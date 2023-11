Zweitliga-Schlusslicht Braunschweig holt Trainer Scherning und entlässt Sportdirektor Vollmann

Daniel Scherning soll Braunschweig vor dem Absturz in die 3. Liga bewahren. Der 40-Jährige tritt beim Schlusslicht die Nachfolge von Jens Härtel an, der vor rund zwei Wochen freigestellt worden war. Das teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Interimsweise war das Team von Co-Trainer Marc Pfitzner betreut worden.