Klublogo im Rasen des Rivalen Hannover-Fans besprühen Mittelkreis in Braunschweig – der Klub antwortet sofort

Wenige Fußball-Rivalitäten in Deutschland sind derart emotional aufgeladen wie die innige Abneigung, die Braunschweig und Hannover vereint. Zwar steigt das nächste Niedersachsenderby erst Mitte März, um den Nachbarn zu ärgern, bedarf es aber keines besonderen Anlasses. Das Überraschungsmoment war in der Nacht zum Samstag zumindest auf Seite der Hannoveraner: Unbekannte hatten sich Zutritt zum Eintracht-Stadion verschafft und Hannovers Vereinslogo in den Mittelkreis des Stadions gesprüht, in dem am Samstag um 13 Uhr das Heimspiel gegen Heidenheim angepfiffen wurde.