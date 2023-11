Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig trennt sich von Sport-Geschäftsführer Vollmann

„Nach dem schwachen Saisonstart und einer tiefgreifenden Analyse der vergangenen Monate sind wir zu dem Entschluss gekommen, in der sportlichen Führung auch mit Blick auf die Zukunft eine Veränderung vorzunehmen“, sagte Aufsichtsratschef Uwe Freitag. Vollmann, von 2001 bis 2003 Eintracht-Trainer und seit 2019 in der Sportführung im Amt, war vor allem wegen seiner Kaderpolitik in die Kritik geraten.