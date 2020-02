Bei 2:3-Niederlage gegen Darmstadt : Dresdens vermeintlicher Ausgleich zählt nicht

Dresden Der SV Darmstadt 98 beendete seine Durststrecke und stoppte zudem die Aufholjagd von Dynamo Dresden. Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg setzten sich die Lilien bei den Sachsen 3:2 durch. Für Ärger sorgte einmal mehr der Videobeweis.

Dynamo Dresden hat im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Bundesliga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Tabellenletzte unterlag am Freitag 2:3 (1:3) gegen Darmstadt 98 und kassierte die erste Niederlage in diesem Jahr.

"Wenn man sieht, wie viele Pfosten- und Lattenschüsse wir zudem hatten, war das ein verdienter Sieg. Wir fahren jetzt mit einem schönen Gefühl nach Hause", sagte Darmstadts Trainer Dimitrios Grammozis bei Sky. "Wir haben die Partie in der ersten Halbzeit verloren, das war mutlos, wir haben nicht zusammen gekämpft. Wenn man sieht, was wir in der zweiten Halbzeit abgebrannt haben, darauf kann man aufbauen", meinte Dresdens Torschütze Schmidt.