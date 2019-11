„Größte Ungerechtigkeit seit Jahren“ : Fassungslosigkeit nach kurioser Entscheidung des Videoassistenten

Dresden Der Videoassistent im Fußball sorgt im Wochenrhythmus für neue Diskussionen. Eine Entscheidung wie am Freitagabend in der 2. Bundesliga haben aber selbst Experten selten gesehen.

Das war passiert: Die Gäste aus Wiesbaden gingen zunächst nach einem blitzsauberen Konter durch ein Tor von Manuel Schäffler in Führung. Die Freude währte jedoch allzu kurz. Auf Geheiß des Videoassistenten pfiff Schiedsrichter Martin Petersen den Treffer zurück. Als der Unparteiische sich den Ball schnappte, an die Seitenlinie joggte und Wehens Trainer Rüdiger Rehm den Grund seiner Entscheidung erklärte, schlug der fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen. Beim vorangegangenen Angriff hatte ein Spieler von Dynamo Dresden den Ball allem Anschein nach erst hinter der Torauslinie zurück ins Feld gespielt, was der Referee zunächst nicht erkannte und erst vom VAR darauf aufmerksam gemacht wurde. Ihren anschließenden Konter spielten die Gäste indes völlig regelkonform aus. Wehen Wiesbaden wurde also für einen Dresdner Fehler bestraft - eine Vorteilsregel greift an dieser Stelle nicht.