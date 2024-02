Tennisbälle, Banner und Harry Potter im Fadenkreuz Partie in Hannover kurz vor Abbruch, vorgezogene Halbzeit beim Hertha-Spiel

Am vergangenen Freitag hatten Fans aus Hannover während des Auswärtsspiels beim Hamburger SV (4:3) dann auch ein Banner mit Kinds Konterfei in einem Fadenkreuz gezeigt. Kind erstattete daraufhin Anzeige. Derartige persönliche Angriffe waren am Freitag nicht zu beobachten. Zwar gab es erneut ein Fadenkreuz-Banner – diesmal war die Aktion jedoch offenbar nicht ernst gemeint. Auf dem Plakat war das Film-Gesicht des Zauberers Harry Potter (Darsteller Daniel Radcliffe) aus den Romanen von Joanne K. Rowling zu sehen. Auf einem weiteren Banner darunter stand: „Angst, Potter?“ Beide Plakate wurden nach wenigen Minuten wieder eingerollt.