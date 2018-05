DFB-Sportgericht weist Einspruch von Erzgebirge Aue ab

Aues Sören Bertram schlägt nach der Niederlage in Darmstadt die Hände über dem Kopf zusammen, Foto: dpa/Uwe Anspach

Frankfurt Der Einspruch von Erzgebirge Aue gegen die Wertung des Spiels in Darmstadt wird abgelehnt. Für Aue geht es jetzt in zwei Spielen gegen den Karlsruher SC um den Zweitliga-Klassenerhalt.

FC Erzgebirge Aue muss in die Relegation. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Einspruch des abstiegsbedrohten Zweitligisten gegen die Wertung der Partie beim SV Darmstadt 98 abgelehnt. Damit bleibt das 0:1 der Sachsen am letzten Spieltag bestehen - und sie müssen im Kampf um den Klassenverbleib die beiden Relegationsspiele gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC bestreiten.

„Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind als unanfechtbare Tatsachenentscheidungen zu werten“, erklärte der Sportgerichts-Vorsitzende Hans E. Lorenz in einer DFB-Mitteilung. „Zudem ist der Verdacht einer vorsätzlichen Spielmanipulation aus der Luft gegriffen und nicht ansatzweise nachgewiesen.“

Der vom DFB beauftragte Dienstleister „Sportradar“ hatte mitgeteilt, dass nach Analyse des nationalen und internationalen Marktes keine Auffälligkeiten bei Wetten auf die Zweitliga-Partie festgestellt werden konnten. Somit muss Aue an diesem Freitag beim KSC und am kommenden Dienstag daheim in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.