Rechnungshöfe unterstützen Bremer Vorgehen : Streit um Polizeikosten geht in die nächste Runde

Streit um Polizeikosten geht in die nächste Runde

Bremen Müssen zukünftig neben Werder Bremen auch weitere deutsche Fußball-Klubs bei Hochrisikospielen für die zusätzlichen Kosten der Polizei aufkommen? Die Rechnungshöfe der Länder sind jedenfalls dafür und haben das Bremer Modell den Ländern nahegelegt.

Im Streit um die Erstattung zusätzlicher Polizeikosten bei Hochrisikospielen droht dem deutschen Fußball Ungemach. Die Präsidenten der Rechnungshöfe der Länder und des Bundes halten es für richtig, Gebühren für zusätzliche Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen in Fußballstadien zu verlangen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz am Mittwoch in Berlin.