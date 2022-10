FC St. Pauli fordert Aufklärung : Ausschreitungen vor Hamburger Derby

Hamburg Vor dem Hamburger Derby in der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV ist es zu Fan-Ausschreitungen gekommen. Dabei unterband die Polizei gewaltsam das Aufeinandertreffen der Fangruppen. Der FC St. Pauli stellt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.

Ein Polizeieinsatz hat kurz vor Beginn des Hamburger Stadt-Derbys in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend für Aufregung gesorgt. Die Polizei hatte mehrere Anhänger des FC St. Pauli in Gewahrsam genommen. Ein auf Twitter kursierendes Video zeigt eine solche Ingewahrsamnahme, bei der ein Polizist Zwang in Form von körperlicher Gewalt anwendet. „Ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde, gilt es zu prüfen“, teilte die Polizei via Twitter mit.