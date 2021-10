„Das haben wir nicht verdient“ : Aue-Profi Carlson erzielt gegen den HSV das kurioseste Eigentor der Saison

Aue Ein spätes und kurioses Eigentor hat Erzgebirge Aue einen Sieg gegen den Hamburger SV gekostet. Im Netz wurde entsprechend darauf reagiert – und auch die Spieler sind fassungslos.

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer ganz schwachen Vorstellung mit Müh und Not eine Niederlage beim weiterhin sieglosen Schlusslicht Erzgebirge Aue verhindert. Ein Eigentor von Dirk Carlson (90.+4) rettete ein 1:1 (0:1) für die Gäste, die 20 Minuten in Überzahl spielten. Antonio Jonjic hatte Aue in Führung gebracht (23.).