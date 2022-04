Schon ab nächster Saison : 2. Liga kehrt zu alten Anstoßzeiten zurück

Eine Fernsehkamera von SportCast steht hinter einer Sky-Bande am Spielfeldrand (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Frankfurt Die Spiele der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagmittag werden ab der kommenden Saison wieder um 13 Uhr angepfiffen. In dieser Spielzeit laufen die Partien erst um 13.30 Uhr. Warum die Anstoßzeiten jetzt geändert werden.

Die Spiele der 2. Fußball-Bundesliga werden in der kommenden Saison samstags wieder um 13.00 Uhr statt um 13.30 Uhr angepfiffen. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Deutsche Fußball Liga (DFL) einer Mitteilung vom Dienstag zufolge in Frankfurt am Main. Damit kehrt die DFL nach nur einer Spielzeit zur zwölf Jahre lang bewährten Anstoßzeit zurück. Dadurch soll die Nachberichterstattung der 2. Bundesliga abgeschlossen sein, ehe die Bundesliga-Partien um 15.30 Uhr starten.