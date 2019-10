6:2 im Spitzenspiel : Furioser HSV schießt Stuttgart ab

Hamburg Der Hamburger SV hat sich im Duell der Aufstiegskandidaten souverän gegen Absteiger VfB Stuttgart durchgesetzt. Die Hanseaten haben nun sechs Zähler Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsrang.

Bissig, konsequent, eiskalt: Der Hamburger SV hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut und den VfB Stuttgart in die Krise geschossen. Dank der Treffer von Sonny Kittel (13., Foulelfmeter/36.), Bakery Jatta (24.), Martin Harnik (76.) und Adrian Fein (90.+1) sowie eines Eigentores von Gonzalo Castro (57.) gewannen die Norddeutschen das wilde Spitzenspiel verdient mit 6:2 (3:1) und fügten den Schwaben damit die dritte Niederlage in Serie zu. Die Treffer von Nicolas Gonzalez (33.) und Silas Wamangituka (63.) waren für Stuttgart zu wenig.