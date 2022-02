2. Bundesliga kompakt : Bremen und Hamburg erleiden Rückschlag im Aufstiegskampf

Düsseldorf Sowohl Werder Bremen als auch der Hamburger SV kamen nicht über ein 1:1 gegen die beiden Abstiegskandidaten FC Ingolstadt und SV Sandhausen hinaus. Damit verpasste Werder-Coach Ole Werner auch die Einstellung eines 41 Jahren alten Rekords von Trainerlegende Otto Rehagel.

Werder Bremen - FC Ingolstadt 1:1 (0:0)

Das Führungstor durch Niclas Füllkrug (75.) beantwortete Filip Bilbija (85.) mit dem Ausgleich für die Schanzer, die eine engagierte Vorstellung zeigten und sich keineswegs an der Weser versteckten. "König Otto" Rehhagel hatte die Bestmarke in der Saison 1980/81 aufgestellt, als die Bremer ebenfalls in der 2. Liga spielten und am Saisonende die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus schafften.