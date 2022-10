2. Liga kompakt : Paderborn schlägt Hansa – FC St. Pauli verliert auch in Braunschweig

Paderborn schlägt Hansa – FC St. Pauli verliert auch in Braunschweig

Rostock/Braunschweig Der SC Paderborn surft weiter auf einer Erfolgswelle, während der FC St. Pauli langsam aber sicher mächtig Probleme in der 2. Liga bekommt.

Hansa Rostock - SC Paderborn 0:3 (0:1)

Der SC Paderborn hat seinen Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Ostwestfalen gewannen bei Hansa Rostock mit 3:0 (1:0). Ron Schallenberg (19.) erzielte das Führungstor für den SCP, der zuletzt zweimal in Folge verloren hatte.

Robert Leipertz (80.) und Marvin Pieringer (88.) machten für Paderborn alles klar. Der SCP musste allerdings großen Widerstand brechen, am Ende fiel der Sieg zu hoch aus.

Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli 2:1 (0:0)

Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga offenbar das Gewinnen verlernt. Durch das 1:2 (0:0) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig blieben die Hamburger zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Den letzten Dreier hatte es am 14. August durch das 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg gegeben.