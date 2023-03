2. Bundesliga kompakt Nürnberg schockt Bielefeld – Kleindienst führt Heidenheim zum Sieg

Düsseldorf · Arminia Bielefeld hat einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf knapp verpasst. Zwar trifft Kapitän Fabian Klos in seinem Im 409. Pflichtspiel für die Ostwestfalen, doch Nürnberg schafft in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Unterdessen gelingt dem 1. FC Heidenheim der Sprung an die Tabellenspitze. Die Freitagsspiele der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

17.03.2023, 20:33 Uhr

Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 2:2 (2:0) Arminia Bielefeld hat trotz einer starken Vorstellung seines Rekordspielers Fabian Klos einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim 2:2 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg gaben die Ostwestfalen am Freitagabend trotz 2:0-Führung den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Uwe Koschinat aus der Hand. Masaya Okugawa (6.) und Kapitän Klos (23.), der mit seinem 409. Einsatz zum alleinigen Bielefelder Rekordspieler aufstieg, erzielten die Treffer für die Arminen, die in der Vorwoche den Tabellenführer Darmstadt 98 bezwungen hatten. Kwadwo Duah (57.) und Erik Shuranov per Foulelfmeter (90.+8) brachten den Club zurück. Bielefeld dominierte die Partie gegen die chronisch auswärtsschwachen Franken zu Beginn. Okugawa traf nach starker Klos-Hereingabe früh ins kurze Eck zur Führung, wenig später krönte der Kapitän sein Rekordspiel mit einem trockenen Abschluss aus rund 20 Metern. Nürnberg zeigte sich in Hälfte zwei nach einem Systemwechsel verbessert und kam zurück. 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC 5:2 (2:2) Torjäger Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit einem Dreierpack an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich am Freitagabend nach einem 0:2-Rückstand gegen den Karlsruher SC noch mit 5:2 (2:2) durch und überholte zunächst Darmstadt 98 und den Hamburger SV. Kleindienst sorgte mit seinen Saisontoren 17 bis 19 (38./45.+1/49.) fast im Alleingang für den zehnten Heimsieg der zu Hause weiter ungeschlagenen Heidenheimer. Zudem trafen Florian Pick (62.), der zuvor zweimal die Vorarbeit geleistet hatte, und Kevin Sessa (88.). Für den KSC, der vor einer Woche den HSV mit 4:2 besiegt hatte, endete eine Serie von fünf Dreiern. Leon Jensen (14.) und Mikkel Kaufmann (23.) hatten die Gäste vor 12.500 Zuschauern mit 2:0 in Führung gebracht. Der KSC sah in der höchst unterhaltsamen Partie schon wie der sichere Sieger aus: Zunächst traf Jensen im Nachschuss, nachdem Kaufmann an Torhüter Kevin Müller gescheitert war. Dann schloss Kaufmann eine schnelle Umschaltsituation mit dem 2:0 ab. Doch Kleindienst brachte die Gastgeber zurück ins Spiel: Mit zwei Distanzschüssen stellte der 27-Jährige noch vor der Halbzeitpause alles wieder auf null. Dann bescherte sein Kopfball den Heidenheimern die 3:2-Führung. Pick und Sessa erhöhten mit weiteren Distanzschüssen.

(lonn/SID)