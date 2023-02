2. Bundesliga kompakt KSC und Rostock feiern Siege im Abstiegskampf

Der Karlsruher SC und Hansa Rostock haben in der 2. Fußball-Bundesliga jeweils ihren ersten Sieg des Jahres gefeiert. Der KSC bezwang die SpVgg Greuther Fürth in Unterzahl 2:1 (1:1) und verschaffte sich nach zuvor acht Spielen in Folge ohne Dreier etwas Luft im Abstiegskampf. Hansa setzt sich bei Arminia Bielefeld 1:0 (0:0) durch.