2. Liga kompakt Darmstadt marschiert weiter Richtung Bundesliga – Hoffnung für Sandhausen

Unter Interimstrainer Gerhard Kleppinger holte der SVS sieben Punkte in drei Spielen, Merveille Papela (16.) und Dario Dumic (51.) trafen zum ersten Heimsieg im Jahr 2023. Prince Osei Owusu (64.) gelang nur der Anschluss. Regensburg, das in der Schlussphase Leon Guwara (85.) mit Rot wegen groben Foulspiels verlor, setzte seine Talfahrt mit dem fünften Spiel in Serie ohne Dreier fort, in den vergangenen neun Auswärtsspielen gelang lediglich ein Sieg.